Leone lascia lo Spoleto e ’sale’ alla Lucchese

SPOLETO – Manuel Leone (05) alla Lucchese. Ufficiale l’approdo in Toscana dell’attaccante classe 2005, protagonista di una stagione super, a Spoleto, con le 20 reti decisive nell’approdo dei biancorossi in Eccellenza. Firma sul contratto di un anno e triplo salto di categoria per uno dei migliori under del calcio umbro. Curiosità, Leone, salvo decisioni diverse che potrebbero arrivare dal Consiglio di Stato del 29 agosto, debutterà in serie C proprio contro il Perugia nella prima giornata di campionato in programma venerdì 1 settembre, alle 20,30, al Porta Elisa.

In Promozione fa sul serio il Cannara scatenato sul mercato. Dopo l’ingaggio del difensore classe 2004 Mario Parolisi, ex Porto d’Ascoli e Perugia, i rossoblù hanno ufficializzato anche un poker di acquisti dall’estero. Il dg Angelo Mattonelli e il ds Mauro Cuppoloni hanno infatti annunciato gli arrivi del difensore finlandese Jonas Sapienza (98) e dei tre argentini, il difensore Lisandro Luce (00), il centrocampista Facundo Ferrario (01) e l’attaccante Imanol Garcia (04), già schierati dal tecnico Mauro Rossi nella sfida contro l’Angelana di domenica, che ha visto la sconfitta dei rossoblù soltanto ai rigori contro una delle candidate alla vittoria del campionato di Eccellenza.

Nicola Agostini