L’Ellera si gioca la promozione in “D“

Ultima giornata tutta da vivere in Eccellenza con fischio di inizio alle 15,30 su tutti i campi. Turno di riposo per il Lama. Angelana-Pontevecchio: padroni di casa già salvi, ospiti ormai retrocessi. Branca-Olympia Thyrus: entrambe salve ma entrambe decise a chiudere nel migliore dei modi il campionato. C4-Atletico Bmg: padroni di casa costretti a vincere per evitare i playout, ospiti ormai salvi. Cannara-Ventinella: la formazione di Baccarelli con una vittoria può accedere ai playout. Cannara ormai retrocesso. Ellera-Narnese: in caso di vittoria serie D matematica per l’Ellera ma la Narnese non è ancora salva. Nestor-San Sisto: marscianesi certi dei playout, San Sisto in campo senza pensieri. Pontevalleceppi-Castiglione del Lago: con una vittoria i lacustri potrebbero anche sperare nella salvezza diretta in casa di un Pontevalleceppi ormai salvo. V.A. Sansepolcro-Foligno: per sperare nella D i biturgensi devono solo vincere ma, in caso di sconfitta, i falchetti rischiano la retrocessione diretta.

