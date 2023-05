L’Ellera non va oltre il pari in casa con la Narnese e getta via la promozione

ELLERA

ELLERA (4-3-1-2): Battistelli; Pettinelli (20’ st Lavano), Gaggiotti, Marconi, Virgillito (14’ st Mottola); Piccioli, Ubaldi, Fondi (35’ st Luparini); Peluso; Polidori, Colombi. A disp.: Cosimetti, D. Conti, Trentini, Mattei, Zanchi, Ricci. All.: Ciucarelli.

NARNESE (3-5-1-1): Mazzoni; Brevi, Ponti, Annibaldi; Falanga, Mora, Silveri, Guazzaroni (19’ st Petrini), Grifoni (42’ st Perotti); Colangelo (28’ st Pinsaglia), Rocchi. A disp.: Lugenti, Pigazzini, Thiam, Filipponi, A. Conti, Tramontano. All.: Sabatini.

Arbitro: Palmieri di Avellino (Silvioli e Benedetti di Foligno).

NOTE: spettatori 600 circa. Espulso al 40’ st Guazzaroni (N) dalla panchina. Ammoniti: Grifoni (N), Peluso, Marconi, Luparini (E).

PERUGIA - L’Ellera getta alle ortiche la serie D pareggiando 0-0 contro la Narnese che conquista quel punto che serve per evitare i playout. Il Sansepolcro batte infatti 2-1 il Foligno e scavalca i corcianesi all’ultima giornata chiudendo in testa con 65 punti contro i 64 della formazione di Ciucarelli che schiera i suoi con il classico 4-3-1-2. Pronti via e Mazzoni deve subito salvare in angolo dopo 60 secondi su un quasi autogol. Mazzoni che si ripete al 9’ quando sbarra la strada a Peluso. La Narnese, disegnata da Sabatini con un 3-5-1-1, guadagna campo con il passare dei minuti e prende in mano le redini del gioco andando al tiro al 24’ con Colangelo e Battistelli è bravo ad alzare sopra la traversa. Quando poi si accende Falanga, al minuto 28, c’è ancora Battistelli a mettere in angolo. Nella ripresa l’Ellera va vicino al vantaggio con la sventola da fuori di Ubaldi e Mazzoni che vola. Un minuto e Annibaldi salva sulla linea sulla stoccata di Pettinelli. Al 95’ Peluso finisce giù in area a contatto con Annibaldi, con l’arbitro Palmieri di Avellino che estrae il secondo giallo. Triplice fischio e via alla festa rossoblù, all’Ellera non restano che i playoff nazionali. Semifinale d’andata in Toscana domenica 28 maggio contro lo Zenith Prato. Eventuale finale contro la vincente della sfida tra i sardi del Budoni e i romani della Boreale.