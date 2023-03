L’Ellera non va oltre il pari e scivola a -3 lunghezze dalla vetta La C4 si porta via un punto

ELLERA

ELLERA (4-3-1-2): Battistelli; Pettinelli (1’ st Lavano), Gaggiotti, Marconi, Virgillito; Mattei (30’ st Conti), Ubaldi, Fondi; Peluso; Polidori, Colombi (37’ st Luparini). (Cosimetti, Trentini, Zanchi, Mottola, Fuscagni, Ricci). All: Ciucarelli.

C4 (4-3-3): Lori; Tortoioli (42’ pt Zichella), Doko, Moracci, Benedetti; Lanzi, Mattia; Giabbecucci (30’ st Francioni), Fattorini (49’ pt Rossi), Settimi; Campagnacci (42’ pt Tempesta). (Cutolo, Matarazzi, Fornetti, Piantoni, Becca). All.: Manni.

Arbitro: Aloi di Gubbio (Chiara Trotta e Mariani di Perugia).

Marcatori: 12’ pt Ubaldi (EL), 17’ pt Campagnacci (C4). NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Colombi, Ciucarelli, Tempesta, Manni.

ELLERA - La C4 ferma sull’1-1 l’Ellera che scivola così a -3 dal Sansepolcro capolista con una gara in meno. I biturgensi espugnano Cannara, mentre il team di Ciucarelli deve accontentarsi del pareggio. I padroni di casa chiedono il primo rigore della stagione dopo 90 secondi quando Colombi finisce giù in area. L’arbitro Aloi di Gubbio fa cenno che si può proseguire e l’Ellera trova comunque il vantaggio al 12’ quando Ubaldi non perdona sulla respinta corta. Palla nell’angolino e corcianesi avanti. La C4 ha il grande merito di non scomporsi e trovare subito il pari. Minuto 17, Settimi serve Campagnacci, l’Ellera chiede un fuorigioco, l’assistente Chiara Trotta resta giù con la bandierina e Campagnacci mette tutti d’accordo insaccando alle spalle di Battistelli. Per Aloi è tutto regolare e l’1-1 è servito. Primo tempo che si chiude con uno scontro testa contro testa tra Fattorini e Pettinelli. Nella ripresa zero occasioni e nel finale l’Ellera prova il tutto per tutto con il neo entrato Conti che trova sulla sua strada però un Lori formato Maignan. Miracolo autentico del portierone e quando all’89’ Fondi incorna sul fondo ecco che l’1-1 è cosa fatta.