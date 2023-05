L’Ellera da sola al comando a +1 sul Sansepolcro Con l’Olympia è pareggio

OLYMPIA THYRUS

1

ELLERA

1

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola (1’ st De Vivo), A. Federici, Giubilei, Dita; Mengoni (40’ st G. Sugoni), Grassi; N. Sugoni, Poggi (17’ st Cruciani), Fabri (10’ st Angeli); Mat. Sugoni. A disp.: S. Federici, Scopertini, Canensi, Bordoni, A. Sugoni. All.: Mar. Sugoni.

ELLERA (4-4-2): Battistelli (46’ st Cosimetti); Pettinelli, Gaggiotti (38’ st Trentini), Marconi, Lavano (16’ st Luparini); Mattei (38’ pt Virgillito), Ubaldi, Fondi, Piccioli; Polidori, Colombi. A disp.: Conti, Fuscagni, Mottola, Zanchi, Ricci. All.: Ciucarelli.

Arbitro: De Stefanis di Udine (Foglietta e Krriku di Foligno).

Reti: 26’ pt Poggi (O), 23’ st Fondi (E).

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: A. Federici, De Vivo (O), Marconi (E). 2’, st 6’.

di Nicola Agostini

Un pari che fa scivolare nella tasca dell’Olympia Thyrus la salvezza e porta l’Ellera da sola al comando a +1 sul Sansepolcro a 90 minuti dalla fine. Sulla ruota di Terni, con un pullman di tifosi biancazzurri al seguito dei corcianesi, esce l’1-1. Un’Olympia che gioca un gran primo tempo, trascinata dai suoi giovani, e parte subito forte con Nicoò Sugoni, imbeccato da Fabri, ancora una volta prova super del classe 2003, che conclude fuori di poco. Ribaltamento di fronte e l’Ellera, senza lo squalificato Peluso, arriva al tiro su azione d’angolo con Gaggiotti che ci prova per primo, poi Lavano cerca la porta e trova Quaranta a respingere. Ancora botta e risposta con Mengoni protagonista da una parte e Polidori dall’altra. L’Ellera va in gol al 24’ con Colombri ma l’arbitro De Stefanis di Udine annulla per fuorigioco, su segnalazione dell’assistente Krriku di Foligno. In gol così ci va l’Olympia Thyrus al 26’ quando Nicolò Sugoni imbecca Poggi che si inserisce e supera Battistelli. 1-0 Thyrus e i padroni di casa sfiorano il raddoppio al 28’ quando Fabri dà l’illusione del gol con un destro a girare. Inizia la ripresa e il portiere ternano è ancora protagonista prima al 51’ quando sbarra la strada a Polidori, poi al 54’ quando dice no a Piccioli. L’Ellera trova il pari al minuto 68 quando Fondi dalla distanza cerca e trova l’angolino per l’1-1 finale.