Le Under 16 e 15 finiscono ko Dopo la sosta ci sarà il derby

PERUGIA - Non è stata una domenica di festa in casa biancorossa. L’Under 16 e l’Under 15 hanno lasciato punti al Bologna nelle due sfide al "Paolo Rossi".

Under 16 Perugia-Bologna 1-3

PERUGIA: Romagnoli, Massari (30’ st Giordani), Duro (39’ st Cardoni), Rinalducci (1’ st Bevilacqua), Salustri (39’ st Naticchi), Mori, Mannarini (39’ st Liberti), Pirani (39’ st Micheli), Monaco, Barberini, Montagna (19’ st Cresci). A disp.: Verdini, Hajri. All.: Simone Papini

ARBITRO: Sensini di Terni

RETI: 1’ pt Cichy, 38’ st Colasanto, 42’ st Castaldo, 45’ st Monaco (P)

Esce sconfitto ma a testa alta il Perugia Under 16 di Papini che disputa una bella partita dopo essere andato in svantaggio dopo appena 40 secondi, compromettendo la gara già dal suo inizio. Arriva puntuale la reazione del Perugia che crea diverse occasioni da rete, soprattutto con Monaco che prima di piede e poi di testa impensierisce la retroguardia del Bologna. Nella ripresa è ancora Salvatore Monaco ad andare vicino al gol del pari con due occasioni importanti nei primi minuti. Il Perugia spinge con insistenza ma non riesce a trovare lo spiraglio per il gol e a due minuti dal termine è il Bologna a realizzare il raddoppio con Colasanto che incrocia per lo 0-2. Nei minuti di recupero arriva di testa lo 0-3 di Castaldo, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Monaco, nei minuti di recupero, segna il gol del definitivo 1-3, il decimo stagionale per lui.

Turno di sosta per le nazionali, il Perugia tornerà in campo ad aprile nel derby con la Ternana.

Under 15 Perugia-Bologna 1-3

PERUGIA: Vinti, Cingolani (31’ st Bevanati), Bartolini (41’ st Franceschini), Brizi (11’ st Merico), Cesarini, Peruzzi, Ciani (41’ st Biondini), Dottori, Agnissan (31’ st Bellali), Perugini (41’ st Pepe), Angelino. A disp.: Barbanera, D’Ovidio, Condac. All.: Anelli

ARBITRO: Traversini di Gubbio

RETI: 21’ pt Agnissan (P), 22’ pt, 27’ st, 37’ st Groza

Vince il Bologna dopo una partita equilibrata e combattuta che ha visto i biancorossi di casa passare in vantaggio nel primo tempo con Agnissan prima di venire ribaltati dalla tripletta di Groza, decisivo per gli ospiti.

Si ferma il campionato nel prossimo week-end mentre domenica 2 aprile è in programma il derby umbro, in casa, contro la Ternana.