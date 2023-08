Le scelte di Gorgone per la sfida al Grifo

Annullata a causa del maltempo, la presentazione della Lucchese, in agenda ieri pomeriggio. L’ex Gorgone, intanto, prepara la sfida al Perugia. A parte Tiritiello, che però è in recupero, tutti gli altri sono a disposizione del tecnico, per cui domani sera contro il Perugia, partendo dal presupposto che Sabbione e Magnaghi, essendo arrivati soltanto da pochi giorni, non dovrebbero essere impiegati subito, in campo dovrebbero andareo (nel modulo "4-2-3-1") Chiorra, Alagna, Merletti, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Russo, Fedato; Romero. I tifosi sono carichi, si preannuncia una partita di sicuro richiamo per i sostenitori della Lucchese, che a ieri sera avevamo acquistato ben 1.219 abbonamenti, più 353 biglietti per la gara. Si profila, insomma, un bel colpo d’occhio in un "Porta Elisa" che si è anche rifatto il look.