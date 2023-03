Le scelte: ballottaggi in difesa e attacco

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Castori. Il tecnico del Grifo lavora a pieno ritmo per cercare le migliori soluzioni per la gara di sabato, contro il Frosinone. Presente Struna, che ha smaltito l’influenza, assenti Olivieri e Dell’Orco. Rispetto all’ultima sfida, in trasferta con il Cittadella, prima della sosta per le nazionali, l’allenatore biancorosso potrà contare sul rientro di Rosi e Curado che hanno scontato la squalifica, con Curado che entra in ballottaggio con Angella per un posto al centro della difesa. Squalificato, invece, Bartolomei: il centrocampista, inoltre, ha lasciato il campo di allenamento per una botta, ma non preoccupa in vista del recupero contro la Reggina, mercoledì prossimo al Curi. In merito alle scelte, ballottaggio, anche in attacco, con la coppia formata da Matos e Di Carmine favorita.