Le ragazze ko ma lottano fino all’ultimo con Padova. Il tecnico veneto: "Complimenti alle biancorosse"

Il Padova vince 3-2 contro il Perugia ma gli applausi sono per tutte le ragazze biancorosse che hanno lottato fino alla fine con determinazione e volontà. Notevoli i segnali di miglioramento per un gruppo che sta crescendo gara dopo gara. Vantaggio del Padova con Spinelli nel primo tempo, pareggio biancorosso con Benedetti. Nella ripresa la doppietta della Plechero porta sul 3-1 le ospiti prima della punizione capolavoro al minuto 89 di Libera. Il match termina dopo 4’ di recupero.

La sportività del Padova è racchiusa nelle parole del tecnico Marco Montresor che su Facebook racconta del match.

"Risultato a parte faccio i complimenti alle ragazze e allo staff tecnico del Perugia perché è stata proprio una bella partita, due formazioni giovani che hanno onorato il vero gioco del calcio affrontandosi a viso aperto e cercando sempre di provare a giocare senza paura. Un bello spot per il calcio femminile. Brave tutte ancora e in bocca al lupo per il vostro percorso di crescita che vi portare a raccogliere i frutti del lavoro".

Le ragazze del Perugia torneranno in campo domenica alle 10,30 in casa del Sudtirol, squadra candidata alla vittoria finale.

Grande prova delle ragazze Under 17 che con un rotondo 8-0 si aggiudicano il match, giocato al centro sportivo "Paolo Rossi", contro il Gualdo. Le reti per le biancorosse portano la firma di Biancalana (2), Mencaroni (3), Borrini (2) e Chiorri.