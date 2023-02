"Le occasioni vanno colte, altrimenti è difficile Abbiamo dei problemi ma il lavoro prosegue"

Questo il commento di mister Aurelio Andreazzoli al microfono di AM Terni Television, riportato da TernanaNews.It: "Abbiamo disputato una buona partita, l’approccio è stato come me lo immaginavo. Se c’era una squadra che meritava di andare in vantaggio eravamo noi. Rimane difficile se hai occasioni e non le cogli, poi vai in svantaggio, si incasina la situazione e poi è difficile. Abbiamo iniziato a lasciare spazi, abbiamo faticato di più, eravamo stati premiati con un bel gol che non so se è stato annullato giustamente o no. Non è la prima volta che ci accade. Facciamo fatica a segnare, quando ci riusciamo qualcosa ce lo toglie. Poi l’infortunio di Ghiringhelli ci ha tolto qualcosa . Poi anche quello di Mantovani. Dopo si è costretti a cercare altre alternative che non si conoscono. Resta un po’ tutto più difficile. Mi dispiace per il gol del 3-0 che non cambia la sostanza ma dà fastidio". "Io mi concentro molto e totalmente sul lavoro che devo fare, il gruppo che ho ci lavoro volentieri - continua il mister su TernanaNews.it che riporta le dichiarazioni rilasciate a AM Terni Television – . Abbiamo avuto molti infortuni e mi lamento solo di questo. Non sto a vedere altro, io faccio l’allenatore, sono stato chiamato per mettere nella condizione un gruppo di ragazzi di esprimersi al meglio, questo farò e lo faremo con il gruppo anche in questa settimana.Noi lavoriamo per crescere, non interrompiamo il lavoro per una sconfitta, deve spingerci per fare ancora di più. E’ evidente che abbiamo delle difficoltà, sono emerse in settimana e in questa partita".