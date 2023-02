Le magionesi dominano il derby umbro

TMM OF OCCHIALI

3

BATTISTELLI FOSSATO

0

(25-17, 25-15, 25-11)

: Pettinari 12, Miserendino 10, Bernardini 10, Barbiero 10, Micheletto 8, Guarino 6, Gouchon (L1), Santibacci (L2). N.E. – Belardoni, Mochetti, Fongo, Cruciani, Baldoni. All. Fabio Bovari.

FOSSATO DI VICO: Rossi 6, Gresta 6, Servettini 5, Vibi 2, Cicogna 2, Fattorini M. 1, Sagramola (L1), Cardoni 3, Fattorini A. 1, Commodi 1, Provvedi. N.E. – Bellucci, Busini (L2).

All. Massimo Pugnitopo

Arbitri: Roberto Albonetti e Giuseppe Cannas

Il derby umbro tra matricole della serie B2 femminile finisce a senso unico e ad affermarsi ancora è la Tmm Of Occhiali Magione che stavolta si impone col massimo scarto. Tra le mura amiche le lacustri non hanno alcun problema a far valere la propria legge, impartendo dunque una sonora lezione alla Battistelli Fossato, che sostanzialmente è rimasta in partita solo nelle fasi inziali dei tre set disputati.