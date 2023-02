Le Grifoncelle stendono anche la Ducato Spoleto

Il Perugia Women prosegue la propria marcia trionfale e batte per 8-0 anche la Ducato Spoleto. Un’altra vittoria per affrontare al meglio una settimana che porterà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza, contro la Nestor. Contro la Ducato Spoleto è la solita Federica Annibaldi a sbloccare il match dopo 21 minuti. Nella ripresa, nel giro di otto minuti, prima la Pierotti e poi la Gwiazdowska mettono al sicuro il risultato. Ancora la Annibaldi sigla la doppietta personale (ottava rete in campionato) cosi come la Pierotti che raggiunge quota 13. Nei minuti finali anche Arianna Cappelletti trova per due volte la via del gol, chiude la giornata la rete della Gigliarelli. Decima vittoria che permette di salire a quota 30 e mantenere invariato il distacco dalla diretta inseguitrice, il Vivi Altotevere Sansepolcro (23).

Perugia Women: Antonelli, Venturini (40’ st Napoleoni), Ciferri, Codignoni, Bovini, Bortolato, Piselli (35’ st Palmerini), Cappelletti, Pierotti (33’ st Temperini), Annibaldi (27’ st Paolini), Gwiazdowska (29’ st Gigliarelli). A disp.: Curti, Carocci, Tomassoli. All. Grilli