Le date degli spareggi La B riparte il 19 agosto

Si è tenuta ieri a Milano l’assemblea di Lega Serie B, per il Perugia ha partecipato il direttore generale Attilio Matarazzo. Decise le date degli spareggi e la data di inizio del prossimo campionato di B che sarà il 19 agosto. Approvate le proposte di integrazione della produzione di contenuti televisivi con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento durante gli eventi gara dei tifosi, in particolare i giovani, da attuare attraverso innovativi strumenti tecnologici. Le date degli spareggi.

Playoff: Turno preliminare (gara unica) venerdì 26 maggio 2023 - (6ª vs 7ª); sabato 27 maggio 2023 - (5ª vs 8ª). Semifinali (andata e ritorno): lunedì 29 maggio 2023 - (6ª o 7ª vs 3ª), martedì 30 maggio 2023 - (5ª o 8ª vs 4ª). Venerdì 2 giugno 2023 - (3ª vs 6ª o 7ª), sabato 3 giugno 2023 - (4ª vs 5ª o 8ª).

Finale (andata e ritorno): giovedì 8 giugno, domenica 11 giugno. Playout: Gara di andata giovedì 25 maggio - (17ª vs 16ª); gara di ritorno giovedì 1 giugno 2023 - (16ª vs 17ª).