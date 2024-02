L’avversario. Il ds: "Protti non è mai stato in discussione»

"Le voci su Protti sono totalmente infondate, io e nemmeno lo spogliatoio abbiamo mai messo in discussione il suo operato. Spero, mi auguro e ne sono certo che vengano rispedite al mittente con i fatti". In casa Fermana la situazione non è delle migliori: dopo la sconfitta con la Vis Pesaro la posizione di Protti sembrava vacillare, ma prima della gara contro il Perugia il direttore sportivo della Fermana Massimo Andreatini è intervenuto per fare il punto della situazione in casa gialloblù.

"C’è stato un confronto con lo staff e i giocatori, com’è normale che sia quando le cose non vanno bene. Abbiamo valutato un po’ tutte le cose e la situazione che si è venuta a creare dopo la sconfitta con la Vis Pesaro, purtroppo è stato un passo falso importante, una sconfitta dettata da una giornata storta che può accadere ma non dobbiamo dimenticarci da dove questa squadra viene. È stato fatto un incontro per chiarire certe situazioni che si sono venute a creare durante e dopo la partita, com’è normale che sia in una squadra di calcio. Adesso ci aspetta un’altra partita con altri tre punti in ballo, andiamo a Perugia per dire la nostra con grande coraggio e umità proveremo a fare risultato". Protti non ha a disposizione lo squalificato Pistolesi oltre agli indisponibili Giandonato, Spedalieri, De Santis e Fontana mentre rientra dalla squalifica Heinz. Mentre l’ex Paponi non sarebbe stato convocato per scelta tecnica.