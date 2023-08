Lavoro sotto la pioggia a Pieve Santo Stefano Anche oggi due sedute

È arrivata la pioggia nel ritiro dei biancorossi a Pieve Santo Stefano. Pioggia che non ha di certo fermato il programma di lavoro del gruppo. Mattinata dedicata a lavoro defaticante, dopo la partita di ieri, mentre nel pomeriggio prevenzione, attivazione tecnica e lavoro metabolico. Per i portieri lavoro di prevenzione, potenziamento parte alta ed esercitazioni podaliche. Nel pomeriggio una parte di lavoro con la squadra e circuito di forza per gli arti inferiori. Oggi altra giornata di doppia seduta, alle 10 e alle 17,30. Domani alle 18 la seconda amichevole del ritiro contro l’Atletico BMG.