ANGELANA

4

NESTOR

2

ANGELANA (4-3-2-1): Buini; Vercillo, Capati, Subbicini, Melillo; Giannini (49’st Cuocolo), Capezzuto, Bartolini; Ventanni, Paladino (28’st Bolletta); Confessore (46’st Pedalino). A disp.: Turrioni, Rosati, Ragnacci, Ravanelli, Lo Gelfo, Sforna. All.: Pierotti.

NESTOR (4-3-3): Guerra (34’st Lupoaei); Farinelli (34’st Regnicoli), Mechetti, Ciurnelli, Vestrelli; Sisani D. (11’st Pieroni), D’Ambrosio, Sisani M. (38’st Gianangeli); El Madouni (11’st Del Sante), Fastellini, Faraghini. A disp.: Lanzi, Ceccarelli, Aldini, Bertolini. All.: Di Loreto.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Bagiotti, Alessi).

Reti 28’pt e 38’pt Confessore (A), 22’st e 28’st Fastellini (N), 24’st Paladino (A), 39’st Ventanni (A).

NOTE: Ammoniti: Melillo, Bartolini (A), Vestrelli, Mechetti (N). Angoli: 1-4..

Prima sconfitta della gestione Di Loreto per la Nestor, sconfitta per 4-2 da un’Angelana che riscatta subito il ko di domenica scorsa. Doppiette per Confessore e Fastellini.