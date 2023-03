L’Angelana brinda Castiglione è fermo

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

ANGELANA

2

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè; Patrignani, Colarieri, Dida, Fiorucci, Vignati, Osakwe, Galeotti, D’Urso, Lignani, Bura. A disp.: Galeotti, Pellegrini, Fratini, Rondoni, Russo, Tepshi, Mennini, Braccalenti, Boriosi. All.: Riberti.

ANGELANA: Buini, Pauselli, Bolletta, Capezzuto, Capati, Subbicini, Vercillo, Bartolini, Ravanelli, Pedalino, Confessore. A disp.: Turrioni, Rosati, Cuocolo, Ragnacci, Paladino, Lo Gelfo, Ventanni, Sforna. All.: Pierotti.

Arbitro: Aloi di Gubbio (Finori e Biagiotti di Gubbio). MARCATORI: 8’ pt Bolletta (A), 11’ pt Confessore (A), 5’ st D’Urso.

Vittoria di platino per l’Angelana che brinda alla salvezza espugnando il Giommoni, condannando invece il Castiglione del Lago sempre relegato al sestultimo posto. L’Angelana piazza l’uno-due micidiale nel primo tempo con Bolletta e Confessore. Non basta ai lacustri il gol firmato da D’Urso in avvio di ripresa.