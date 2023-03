Lama espugna Castiglione del Lago

PERUGIA – La ventisettesima giornata di Eccellenza si è aperta con il successo del Lama che ha espugnato Castiglione del Lago. Un 2-1 che consente alla formazione di Tomassoli di portarsi a più 5 proprio sul sestultimo posto occupato dai lacustri. Tutto nella ripresa: Lama in vantaggio al 23’ con Bruschi, pari del Castiglione del Lago con Braccalenti su rigore. In pieno recupero ci pensa Petricci a mettere la freccia.

Nel dettaglio le altre gare in programma oggi alle 15. Atletico Bmg-Ventinella: ultima chiamata per risalire la classifica per il Ventinella in casa di una Bmg che vuole allontanare lo spauracchio playout. C4-Branca: autentico spareggio playoff. Chi perde è praticamente fuori. Foligno-Cannara: occasione d’oro per i falchetti per accorciare sul sestultimo posto. Ultima chiamata salvezza per il Cannara. Olympia Thyrus-Narnese: un derby con in palio punti pesanti per entrambi per riavvicinare la zona playoff.

Pontevalleceppi-Ellera: Ciucarelli da ex non può sbagliare per non perdere distacco dalla vetta. San Sisto-Pontevecchio: la formazione di Valentini non vuole perdere terreno dal secondo posto al cospetto di una Pontevecchio in crisi di risultati. V.A. Sansepolcro-Angelana: la capolista in casa non può sbagliare anche in vista del big match di domenica prossima ad Ellera. L’Angelana sogna però il colpaccio per avvicinare la zona playoff. Riposa Nestor.

Nicola Agostini