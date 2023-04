Lama e Olympia Thyrus brindano alla salvezza

LAMA

1

OLYMPIA THYRUS

1

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Cappellacci, Mambrini, Petricci, Orlandi, Proietti, Marinelli, Bartoccini, Bruschi. A disp.: Scarselli, Oscari, Bernicchi, Galizi, Piras, Bartolini, Mariucci, Bartolucci. All.: Tomassoli

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita, Bordoni, Giubilei, Federici A., Sugoni N., Mengoni, Paoletti, Agostini, Fabri. A disp.: Federici S., De Vivo, Natali, Cruciani, Poggi, Sugoni A., Angeli, Canensi, Sugoni M. All.: Sugoni M.

Arbitro: Laura Giovagnoli di Perugia (Suriani di Perugia-Piccini di Città di Castello)

Reti: 3’ pt Bartoccini (L), 4’ st Fabri (O)

Note: spettatori 100 circa

Un gol per parte fra Lama e Olympia Thyrus con le due squadre che brindano alla salvezza. Lama avanti con Bartoccini che tocca così quota 17 in classifica marcatori. Il pari dei ternani arriva in avvio di ripresa e porta la firma del classe 2003 Fabri che segna così l’ottava marcatura personale in campionato e il gol del definitivo 1-1.