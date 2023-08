L’Acf Foligno castigata in Coppa dall’Angelana

Angelana

2

Acf Foligno

0

ANGELANA 4-2-3-1 Battistelli; Bocci, Melillo, Subbicini, Bolletta; Gabrielli, Sirci (9’ st Vitaloni); Ventanni (45’ st Sforna), Bartolini, Luparini (25’ st Lo Gelfo); Colombi. A disp.: Rondoni, Rosati, Vercillo, Barili, Fermi, Ravanelli.

All.: Cotroneo.

ACF FOLIGNO 4-3-3 Lori; Zichella, Sedran, Currieri, Benedetti; De Sanctis (49’ st Kulli), Brunetti (34’ st Tempesta), Settimi (16’ st Khribech); Di Cato, D’Urso, Calderini. A disp.: Bonomo, Tortoioli, Nuti, Cesaretti, Salustri, Daja.

All: Manni (squalificato, in panchina Reali)

Arbitro: Temperoni di Terni

Reti: 35’ pt e 15’ st Ventanni

Note: spettatori 200 circa.

Ammoniti: Bollett, Benedetti, Zichella, Tempesta .

Angoli: 2-5

SANTA MARIA DEGLI ANGELI (ASSISI) – Con un gol per tempo, Thomas Ventanni castiga l’Acf Foligno il cui esordio in Coppa Italia lascia molto amaro in bocca.

Formazione quella di Manni da rivedere, mentre quella di Cotroneo ha confermato che vanta tutte le credenziali per disputare una stagione da protagonista.

L’Acf Foligno che fin dall’inizio ha sofferto il gioco dei padroni di casa che al 35’ con Ventanni ha trovato il vantaggio con un gol autentico capolavoro.

In avvio dei secondi 45 minuti la Acf Foligno prova a reagire ma senza eccessiva convinzione incontrando difficoltà per avvicinarsi verso la porta di Battistelli e al 15’ è gelata dal raddoppio di Ventanni che regala il successo ai giallorossi.

C.Lu.