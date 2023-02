L’Acea torna a vincere Rios e Gasparri: "Risultato importante"

PERUGIA - L’Acea Rugby Perugia torna alla vittoria. Una vittoria che mancava dallo scorso 27 novembre (successo casalingo su Livorno). Sul campo di casa del Percorso Verde di Pian di Massiano la formazione ospite del Civitavecchia Rugby Centumcellae, diretta rivale per la corsa salvezza, va al tappeto con il punteggio di 24-19. Soddisfatto Stefano Peter Rios, atleta dell’Acea Rugby Perugia: "Era un riscatto che dovevamo a noi stessi, alla città e a tutte le persone che vengono a vederci. Nell’ultima in casa avevamo preso ben 60 punti, era doverosa una grande prestazione". Francesco Gasparri, spiega : "È stato un risultato importante per il morale. Dopo il k.o. con la Capitolina, negli spogliatoi ci siamo detti che era un risultato non accettabile. In casa della Primavera sarà una gara importantissima per il nostro obiettivo stagionale e vogliamo rifarci dopo la sconfitta dell’andata".