L’Acea Rugby cerca punti salvezza Ultima chiamata domani a Prato

La salvezza nel mirino. Ultima chiamata per l’Acea Rugby Perugia dopo la delusione di domenica scorsa, quando la Fiorini Pesaro ha trovato il successo all’ultimo tuffo togliendo punti preziosi per il discorso salvezza. I biancorossi hanno però l’obbligo cercare punti nell’ultimo impegno di campionato in casa dei Cavalieri Prato. Ai ragazzi di coach Puerari rimane infatti solo questa partita, in quanto nell’ultima giornata dovranno osservare il turno di riposo. Il tutto con la classifica che dice Perugia terzultima con 30 punti e momentaneamente salva, ma Napoli insegue a due punti e, il rischio di dover partecipare agli spareggi salvezza è alto se non si dovessero riportare punti da Prato, vice-capolista del girone 3 alle spalle della Lazio. Non sarà facile, ma il pilone di Perugia Francesco Caruso assicura che si farà di tutto per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A: "È chiaro che la delusione è stata tanta dopo la gara con Pesaro. Abbiamo perso punti che potevano darci grande tranquillità. Ora però è già tutto alle spalle e siamo ripartiti a lavorare nel migliore dei modi. Sappiamo benissimo che a Prato sarà dura, ma daremo il massimo di noi stessi. Chiaro che tra di noi guardiamo il calendario e la classifica e facciamo i nostri conti, ma sinceramente ora non pensiamo ad altro che al match di domani. Siamo focalizzati solo su questo. Recupereremo sicuramente qualche elemento rispetto alla gara con Pesaro e, non giocando l’Under 19, potremo avere man forte da coloro che saranno aggregati per questa trasferta".

Appuntamento quindi alle 15.30 di domani allo stadio "Chersoni" di Prato. Arbitra il match Francesco Crepaldi della sezione di Milano.