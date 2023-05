L’Acea Perugia condannata alla B nell’ultimo turno

PERUGIA - L’Acea Rugby Perugia retrocede in B. Nell’ultimo turno di campionato, i ragazzi di coach Puerari e del vice Gabrielli hanno osservato il turno di riposo, rimanendo così alla finestra in attesa di risultati dagli altri campi. Risultati favorevoli che non sono però arrivati. Villa Pamphili, ex fanalino di coda, ha trovato la meta della vittoria ad Avezzano negli istanti finali (33-34), superando così Perugia in classifica. Primavera e Civitavecchia hanno trionfato rispettivamente con Livorno (36-26) e Pesaro (31-11), staccando così i biancorossi con i quali condividevano il penultimo posto. In sintesi: ultimo posto per l’Acea Perugia e condanna alla B senza nemmeno passare per gli spareggi con le penultime degli altri due gironi. Un vero peccato per i grifoni del presidente Renetti, autori di un bel percorso di crescita durante l’arco della stagione, perdendo però punti preziosi negli istanti finali di alcune partite cruciali. Ci sarà tempo per parlare della programmazione della prossima stagione, ora spazio solo alla grande amarezza.

Serie A, girone 3:

100 Lazio, 83 Prato, 81 Capitolina, 58 Avezzano, 39 Livorno, 38 Pesaro, 35 Primavera, 35 Civitavecchia, 33 Napoli, 33 Villa Pamphili, 31 Perugia.