La Ternana vuole Raimondo E Favilli è vicino al ritorno

di Massimo Ciaccolini

C’è un movimento frenetico di attaccanti nella Ternana, sia in entrata che in uscita, generato dalla volontà della società di ringiovanire la squadra e cedere alcuni elementi titolari di contratti ritenuti onerosi. Dopo Filippo Distefano (2003), prelevato dalla Fiorentina, oggi arriverà a Terni Antonio Raimondo (2004), giovane centravanti della Primavera del Bologna che ha già esordito in A collezionando 87’ in 4 presenze. Nazionale “Under 19“, con la Primavera felsinea Raimondo ha invece timbrato 30 presenze e segnato 14 reti. I due integrano le uscite delle punte Alfredo Donnarumma (1990) e Stefano Pettinari (1992), ceduti rispettivamente al Catanzaro (prestito) e alla Reggiana (definitivo), ma con le valigie in mano c’è pure l’attaccante Alexis Ferrante (1995) inseguito da Lecco, Crotone e Cerignola. Pertanto, il “diesse“ Stefano Capozucca sta imprimendo un’accelerazione alla trattativa col Genoa per il ritorno alla Ternana, dopo il prestito nell’ultimo campionato, del centravanti Andrea Favilli (1997) che è un obiettivo prioritario per Mister Lucarelli.

Si respira ottimismo per la chiusura dell’operazione anche in considerazione del fatto che l’attaccante – 9 gol in 26 presenze con le Fere – vuole tornare a vestire il rossoverde. Intanto, Genoa e Sassuolo premono per avere il terzino sinistro Niccolò Corrado (2000) il cui futuro non dipende solo dalla Ternana ma anche dall’Inter, mentre per il centrocampo è la Ternana a fare pressing sul Torino per avere Brian Bayeye (2000). Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta di lavoro ed oggi, al “Moreno Gubbiotti“ di Narni, sarà impegnata in un allenamento congiunto con la Narnese (ore 17.30) a porte aperte. Arbitro: Salernitana-Ternana, valida per i 32.i di finale della Coppa Italia in programma domenica (ore 17.45), verrà diretta da Antonio Giua di Olbia. L’arbitro sardo sarà assistito da Alessandro Cipressa e Mattia Politi di Lecce, e dal "Quarto Uomo" Leonardo Matrodomenico di Matera. Var Lorenzo Maggioni di Lecco e Avar Matteo Gariglio di Pinerolo.