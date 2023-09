La Ternana si sblocca contro il Bari Al Liberati il primo punto che fa morale

TERNANA

0

BARI

0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakité (1’ st Celli), Capuano, Mantovani, Casasola, Luperini, Labojko (32’ st Marginean), Pyythia (14’ st Favasuli), Corrado, Falletti (37’ st Dionisi), Favilli (14’ st Raimondo). A disp.: Vitali, Brazao, Sorensen, Distefano, Lucchesi, Travaglini. All. Lucarelli

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (47’ st Pucino), Koutsoupias, Maiello, Maita (27’ st Benali), Sibilli (14’ st Edjouma), Morachioli (27’ st Aramu), Nasti ( 47’ st Bellomo). A disp.: Farroni, Matino, Achik, Faggi, Akpa-Chukwu, Acampora, Frabotta. All. Mignani

Arbitro: Rutella di Enna

Note: Osservato minuto di raccoglimento per le vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo. Spettatori 5.281 (68 ospiti). Ammoniti: Diakité, Ricci, Falletti, Favasuli, Nasti. Angoli: 3 a 3. Recupero: 3’ e 6’

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Contro il coriaceo Bari, ancora imbattuto, la Ternana riesce a schiodare lo zero in classifica guadagnando il primo punto del campionato al termine di una gara che ha visto la squadra di Lucarelli prendere progressiva fiducia nelle proprie possibilità. Il risultato, più che meritato, deve infondere serenità e dare una spinta importante nel lungo e difficile cammino che attende la squadra. La Ternana inizia la contesa con un gioco votato principalmente al contenimento e poco incline all’offensiva.

La prima occasione della gara è del Bari, al 17’, con Maita che davanti a Iannarilli manda sul fondo e i pugliesi ci provano anche alla mezzora con Nasti il cui diagonale ravvicinato si perde a lato. Le fere, invece, graffiano nel finale del primo tempo, dapprima con Luperini che servito da Falletti gira al volo mandando la palla di poco fuori, e poi con lo stesso Falletti che impegna Brenno alla deviazione in angolo su un bel filtrante di Casasola.

Nella ripresa la Ternana gioca con più scioltezza e intraprendenza, mostrando maggiore sicurezza. Al 21’ è proprio Casasola a fallire una grossa occasione sparando alto un pallone a due passi dal portiere su assist pregevole di Favasuli.

Il Bari replica al 35’ con una punizione battuta fuori dall’area da Aramu respinta da Iannarilli, ma al 40’ Raimondo va vicinissimo al vantaggio per le fere colpendo un palo. Al 47’, poi, Brenno respinge un tiro del vivacissimo Raimondo che sfiora nuovamente il gol. Nel finale ci prova di testa anche Luperini. Il prezioso punto col Bari fa morale e adesso la sosta del campionato arriva a puntino perché sarà utile alle fere per affinare la condizione fisica e l’intesa di squadra, in attesa peraltro che si completi la costruzione del gruppo con le ultime operazioni di mercato.