La Ternana riprende fiato. Netto 3 a 0 alla Reggiana

TERNANA

3

REGGIANA

0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Celli, Casasola, Luperini, Labojko (18’ st Pyyhtia), Corrado (44’ st Mantovani), Falletti, Raimondo (44’ st Distefano), Favilli (23’ pt Dionisi e 18’ st Favasuli). A disp.: Brazao, Sorensen, Travaglini, Lucchesi, De Boer, Marginean, Alba Ramos. All. Lucarelli

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi, Sampirisi, Szyminski, Marcandalli, Fiamozzi (15’ st Pajac), Bianco (15’ st Varela), Kabashi, Nardi, Portanova (23’ st Gondo e 30’ st Lanini), Antiste (1’ st Crnigoj), Pettinari. All. Nesta

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 9’pt Celli, 11’pt Diakite, 47’st Distefano

Note: Spettatori 4.720 (314 ospiti). Ammoniti: Dionisi, Celli, Gondo, Luperini, Sampirisi, Labojko, Kabashi, Iannarilli, Distefano. ’

La Ternana festeggia la prima vittoria in campionato, riassaporando la gioia dei tre punti dopo cinque mesi e mezzo. A fare le spese dell’aggressività agonistica delle Fere è stata la Reggiana, scesa al “Liberati“ imbattuta da quattro turni. Una vittoria liberatoria, come dimostrato dall’esultanza di tutta la squadra dopo la rete di Celli, quando c’è stato l’abbraccio dei giocatori con mister Lucarelli. Un segnale importante sulla coesione del gruppo, che puntella la panchina del tecnico, rafforzata dal risultato ineccepibile ottenuto contro gli emiliani e peraltro mai messa in discussione dalla società. Le Fere sono partite a razzo e nel giro di due minuti, dal 9’ e all’11’, hanno steso altrettante volte gli avversari con Celli, come detto, e Diakite, bravi a confezionare due gol di forza. Realizzazioni firmate da difensori, proprio nel giorno in cui Lucarelli ha schierato dall’inizio una formazione dall’elevato potenziale offensivo con la coppia di attaccanti Raimondo-Favilli e con Falletti come mezzala. La Ternana, sospinta anche dai tifosi, ha imbavagliato l’avversario e al 26’ ha sfiorato la terza rete con Corrado. La reazione degli ospiti è stata blanda e Iannarilli non ha corso pericoli a eccezione della punizione battuta poco fuori dall’area da Kabashi al 43’, respinta dal portiere. Nella ripresa la Ternana ha controllato agevolmente e al 22’ è andata vicina al gol con Raimondo. Gli emiliani si sono fatti vedere poco dopo (25’) con l’ex rossoverde Gondo: Iannarilli ha deviato sopra la traversa. Al 35’, invece, è stata la volta di Pyythia ma il portiere ha neutralizzato. Nel recupero, però, ci ha pensato Distefano che ben servito da Luperini ha calato il tris delle Fere.