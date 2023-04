La Ternana rimonta il Pisa Tre punti d’oro al Liberati

TERNANA

2

PISA

1

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado, Coulibaly (40’ st Cassata), Di Tacchio (16’ st Partipilo), Agazzi, Palumbo (40’ st Defendi), Falletti (33’ st Proietti), Favilli (33’ st Donnarumma). A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, Martella, Capuano, Bogdan, Paghera, Capanni. All. Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto, Zuelli (12’ st Gargiulo), Nagy (38’st Sibilli), Marin, Morutan (17’ st Tramoni M.), Moreo (38’ st Masucci), Torregrossa (12’ st Gliozzi). A disp.: Livieri, Hermannsson, Esteves, Russo, Sussi, Tramoni L., Mastinu. All. D’Angelo

Arbitro: Miele di Nola

Reti: 6’ pt Moreo, 27’ st Favilli (rig), 30’ Falletti

NOTE: Spettatori 4.496 (1 ospite). Ammoniti: Di Tacchio, Falletti, Beruatto, Mantovani.

di Massimo Ciaccolini

La Ternana torna alla vittoria dopo un mese e contro il Pisa allontana i fantasmi dei play-out, distanti 6 punti, agganciando Modena e Palermo a 3 sole lunghezze dalla zona play-off. Di certo, i rossoverdi hanno praticamente messo in cassaforte la salvezza come piace sottolineare al tecnico Lucarelli che peraltro, da buon livornese come il presidente Bandecchi e il centravanti Favilli il quale ha trasformato il penalty del momentaneo pareggio dei rossoverdi, assapora un gusto particolare per l’importante vittoria.

Il campionato delle fere è cambiato a cavallo tra il primo e il secondo tempo del vivace confronto coi toscani, vinto con merito dopo il brivido iniziale del gol subito quasi a freddo come era recentemente successo contro la Spal ed il Brescia. La rete di Moreo al 6’, infatti, ha fatto calare il gelo sul "Liberati" e strani presagi si erano poi fatti avanti per la traversa colpita da Agazzi allo scadere della prima frazione di gara. Per non parlare, poi, del rigore prima concesso da Miele (33’) e successivamente revocato dopo l’intervento del V.A.R. sull’uscita in area di Nicolas che ha fatto cadere Falletti. La traversa ha salvato il Pisa pure all’8’ della ripresa quando Nicolas ha deviato sul legno il colpo di testa ravvicinato di Diakité. La Ternana ha reclamato al 20’, invano, un rigore per un intervento di Nicolas su Favilli ma al 26’ il V.A.R ha richiamato Miele segnalando un fallo di mano in area di Caracciolo verificatosi al 23’ e per il quale l’arbitro ha concesso il penalty. Dal dischetto ha trasformato con freddezza Favilli, il quale non ha esultato in quanto nativo di Pisa, e poi il giovane centravanti, al 30’, ha offerto generosamente l’assist per il gol-vittoria rossoverde siglato da un rinato Falletti. La squadra di Lucarelli è riuscita a controllare la partita senza patemi continuando ad avere la forza e le idee per cercare di arrotondare il punteggio, ma quel che contava erano i tre punti e le fere hanno centrato l’obiettivo che consente loro di recuperare fiducia e serenità.