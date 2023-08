La Ternana resta ancora ferma al palo Fere sconfitte dal Catanzaro sul neutro di Lecce

CATANZARO

2

TERNANA

1

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli (34’st Krajnc); Oliveri (14’st Stoppa), Ghion, Verna (14’st Pompetti), Vandeputte; Biasci (24’st D’Andrea) Iemmello (14’st Donnarumma). A disp.: Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Pontisso, Sounas, Ksteris. All.: Vivarini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini (18’st Marginean), Labojko (18’st Proietti), Pyythia, Corrado (1’st Favasuli); Falletti (37’st Distefano), Raimondo (30’st Favilli). A disp.: Brazao, Capanni, Casasola, Capuano, Paghera, Travaglini, Lucchesi. All.: Lucarelli.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Marcatori: 10’pt Biasci, 45’ pt Raimondo, 43’st Vandeputte (rig.).

Ammoniti: Luperini, Situm, Sorensen. Recupero: pt 4’, st 6’. Calci d’angolo: 4-7. Spettatori 110 di cui 7 ospiti

di Augusto Austeri

Le Fere cedono nel finale al Catanzaro sul neutro di Lecce. Gara equilibrata, decisa da un rigore, quando il risultato sembrava avviato verso un pareggio. Persistono alcune incertezze di troppo in difesa. Lucarelli propone ben sei novità rispetto alla gara con la Samp. In difesa tornano Mantovani e Sorensen, Diakité avanza in mediana dove trovano posto Labojko al rientro dalla squalifica, Luperini all’esordio immediato e Pyyhtia, in attacco c’è Raimondo. Bogdan è in tribuna (sta per passare all’Ascoli da cui arriverà Dionisi). Nessuna sorpresa nell’undici di Vivarini. Donnarumma, atteso ex, inizia dalla panchina. Primi acuti targati Falletti: al 2’ destro a lato dal limite, al 9’ su errato disimpegno di Fulignati la porta resta sguarnita e il fantasista dalla distanza non la inquadra. Ma ecco il consueto inizio ad handicap: al 10’ Oliveri crossa da destra, colpo di testa di Iemmello respinto da Iannarilli e Biasci insacca senza interferenze. La reazione è nelle conclusioni di Pyyhtya e Falletti, parate a terra da Fulignati che al 21’ è decisivo su un sinistro di Raimondo ben lanciato da Falletti. Luperini spara alto sulla respinta. Dopo il cooling break ci sono le blande conclusioni di Pyyhtia e Iemmello. Al 45’ arriva il pareggio di Raimondo (primo gol nei professionisti) con bel sinistro in voleè su cross di Mantovani dalla destra. Nel recupero Fulignati si salva con l’aiuto della traversa su un sinistro del dinamico Pyyhtia. Ternana in pressing a inizio ripresa: conclusioni a fil di palo di Sorensen su azione da corner e di Raimondo. Brividi su un destro ravvicinato di Vandeputte e su un colpo di testa di Biasci, entrambi a lato. Al 26’ Iannarilli è attento su Stoppa. Favilli entra alla mezzora e di testa su cross di Favasuli obbliga subito Fulignati a una grande respinta, raccolta da Pyyhtia che calcia fuori. Il Catanzaro spinge nel finale e trova il rigore per un entrata di Proietti su D’Andrea. Vandeputte realizza.