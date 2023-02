La Ternana recupera Bogdan contro il Cittadella I tifosi incontrano la squadra e suonano la carica

di Augusto Austeri

Recupera anche Bogdan. Ma l’emergenza per la sfida con il Cittadella (sabato ore 14 al "Liberati") persiste a pieno titolo. Intanto, il Centro Coordinamento Ternana Clubs incontra la squadra e suona la carica, in questa fase caratterizzata anche dalle spaccature nella tifoseria. Dal campo. Dopo il rientro in gruppo del mancino Corrado, ieri c’è stato quello del centrale Bogdan. Andreazzoli, dunque, per la difesa può contare su un’importante opzione in più. Nel reparto restano out Capuano (ieri lavoro differenziato), Mantovani (terapie in infermeria) e Ghiringhelli (fermo). Hanno lavorato a parte l’attaccante Favilli e il centrocampista Agazzi, ugualmente destinati a saltare la partita. La rifinitura è in programma alle ore 10.30, a porte chiuse. Andreazzoli sarà in conferenza stampa alle 12.45. Le numerose assenze continuano a generare dubbi relativi al modulo, in particolare tra l’opzione difesa a tre oppure a quattro. TIFOSI. "In linea con l’appello all’unità in nome dei colori e della maglia e per il bene della Ternana – si legge nel comunicato del Centro Coordinamento Ternana Clubs – il presidente Claudio Maggi e una delegazione del CCTC, in accordo con la Società, hanno incontrato mister Andreazzoli ed alcuni giocatori (ieri, n.d.r.). Al di là della delusione per come è stato perso il derby e della preoccupazione per il delicato momento, si è voluto compiere un gesto tangibile di vicinanza e di incoraggiamento alla squadra. Un lungo e serio confronto che ci ha permesso di constatare la piena consapevolezza del gruppo squadra di quanto siano importanti i prossimi impegni, ma anche una serena e forte determinazione a buttare in campo anche l’ultimo briciolo di quanto attualmente la situazione consenta, con la certezza che recuperando i tantissimi infortunati, essa non potrà che migliorare. Un tentativo umile ma secondo noi doveroso e una modalità diversa (che ci siamo ripromessi di ripetere in futuro) di sostenere la squadra e chiamare a raccolta il popolo rossoverde, perché in classifica è tutto ancora aperto, in un senso e nell’altro".