La Ternana pronta alla sfida Lucarelli: "Concentrazione"

La squadra rossoverde è a Tirrenia, dove al Centro di Preparazione Olimpica sta ultimando a pieni ranghi la preparazione per la sfida di Brescia in programma domani alle ore 15. Nei 25 convocati tornano Defendi e Ghiringhelli, reduci da stop per infortunio. Il primo sembra aver ritrovato una condizione apprezzabile, ci sono maggiori dubbi per il secondo e altre pedine da valutare. "Defendi sì – ha spiegato Lucarelli – e manca ancora un po’ alla partita. In settimana sono uscite fuori altre situazioni come quelle di Agazzi e Coulibaly. Ghiringhelli sta migliorando, ma ha ancora un leggero fastidio che non rappresenta un problema a livello funzionale".

La partita di Ferrara ha confermato che la squadra si attesta su una notevole condizione fisico-atletica e che può adattarsi a vari moduli: "E’ un dato oggettivo che la condizione generale sia in crescita, ma dobbiamo saperla sfruttare bene. E dobbiamo anche essere bravi a cambiare a gara in corso – conclude Lucarelli – tenendo pronta qualche freccia". Ci sono buone probabilità per l’impiego di Favilli (foto) dall’inizio. In tal caso potrebbe esserci la panchina per Falletti, ma non è detto. Proietti, entrato bene contro la Spal, è in lizza per una maglia a centrocampo. E’ comunque da vedere se il tecnico confermerà il modulo con difesa a tre (3-5-2 o 3-4-2-1), oppure se opterà per un quartetto. Nel Brescia sono recuperati il difensore Cistana e il centrocampista Holzer. Assenti per squalifica il difensore Papetti e il centrocampista Van de Looi. Il tecnico Gastaldello non nasconde che la partita può essere la classica ultima spiaggia: "Ci giochiamo praticamente tutto e i ragazzi mi dimostrano ogni giorno che ci vogliono credere. Siamo una squadra viva e dobbiamo prenderci quello che ci è stato tolto nelle scorse partite".

Augusto Austeri