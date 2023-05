La Ternana non c’è più Ancora un ko al “Liberati“

TERNANA

0

SUDTIROL

1

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Ghiringhelli (1’ st Defendi), Sorensen, Mantovani (28’ st Capuano), Corrado, Cassata (14’ st Falletti), Di Tacchio, Agazzi (20’ st Capanni), Partipilo (28’ st Donnarumma), Palumbo, Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Bogdan, Martella, Paghera, Proietti, Coulibaly. All. Lucarelli

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col (23’ st Lunetta), Tait, Belardinelli, Casiraghi (12’ st Rover), Odogwu, Mazzocchi (23’ st Fiordilino). A disp.: Minelli, Vinetot, Siega, Cissé, Carretta, Pompetti, Larrivey, Davi, Giorgini. All. Greco (Bisoli squalificato)

Arbitro: Gualtieri di Asti

Marcatore: 42’ pt Curto

Note: Spettatori 3.881 (56 ospiti). Ammoniti: Ghiringhelli, Sorensen, Casiraghi, Palumbo. Angoli: 5 a 8. Recupero: 1’ e 4’

di Massimo Ciaccolini

La Ternana si è persa, non c’è più e cade nuovamente in casa, stavolta per mano del Sudtirol. Fanno tre insuccessi di fila mentre è festa per gli altoatesini che al “Liberati“ hanno ritrovato il gol dopo un’astinenza durata ben 405’. Per le Fere, invece, solito epilogo al triplice fischio dell’arbitro, con la squadra e il tecnico Lucarelli a scusarsi sotto le Curve Nord ed Est ma a raccogliere i fischi e l’indignazione dei tifosi letteralmente inferociti. In attesa di conoscere cosa farà oggi il Brescia nel posticipo col Parma, le fere si ritrovano ancora nella cosiddetta zona grigia della classifica anche se devono guardarsi bene da quel che succede poco dietro le loro spalle in ottica salvezza. La preoccupazione maggiore, però, è quella di aver assistito ad un ulteriore quanto pericoloso sgretolamento della squadra, che al di là di alcune occasioni costruite soprattutto nel primo tempo ha praticato un gioco scialbo, sterile e improduttivo. La Ternana, incapace di pungere, alla fine è caduta nella ragnatela del Sudtirol, squadra compatta, fisica e concreta, che ha capitalizzato al massimo la splendida rete realizzata al 42’ della prima frazione di gioco da Curto. Il difensore ha tirato fuori dal cilindro un micidiale esterno destro da fuori area sul quale nulla ha potuto Iannarilli. Alle fere non è bastata l’intera ripresa per agguantare almeno il pari ma hanno addirittura rischiato di subire un’altra rete nel finale di gara, poco prima di quella annullata a Lunetta in pieno recupero dopo il controllo al Var da parte di Gualtieri.