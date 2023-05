La Ternana illude e basta Quarta sconfitta consecutiva

COMO

3

TERNANA

1

COMO (3-5-2): Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks (1’ st Vignali), Parigini (1’ st Da Cunha), Fabregas (1’ st Chajia), Bellemo, Iovine, Ioannou, Cerri (30’ st Gabrielloni), Cutrone (37’ st Faragò). A disp.: Vigorito, Cagnano, Da Riva, Blanco, Arrigoni, Mancuso. All. Longo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Defendi (16’ st Martella), Coulibaly (35’ st Capanni), Di Tacchio (16’ st Proietti), Agazzi, Corrado (35’ st Palumbo), Falletti (21’ st Partipilo), Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ndir, Paghera, Donnarumma. All. Lucarelli

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Marcatori: 32’ pt Favilli (R), 17’ st Vignali, 25’ st Da Cunha, 32’ st Chajia

Note: Spettatori 5.139 (179 ternani). Espulso: 23’ st Agazzi. Ammoniti: Di Tacchio, Agazzi, Ioannou, Faragò. Angoli: 6 a 3. Recupero: 0’ e 6’

di Massimo Ciaccolini

La Ternana va in barca sul lago di Como dove pesca la quarta sconfitta consecutiva, ma nonostante lo stop coi lariani può considerarsi virtualmente salva. A una giornata dalla fine della regolar season, infatti, posto che il Brescia, a quota 39 punti, non può raggiungere le fere rimaste a 43 punti, per i giochi relativi al play-out si deve fare riferimento, nella peggiore delle ipotesi, al Cosenza che, però, è nettamente in svantaggio con la Ternana nella differenza reti, cioè -8, che entrerebbe in gioco nel caso di vittoria dei calabresi venerdì prossimo in casa col Cagliari, e di concomitante sconfitta delle fere al “Liberati“ col Frosinone. La Ternana, in crisi di risultati e di gioco, al “Sinigaglia“ ha illuso col momentaneo vantaggio giunto al 32’ del primo tempo grazie al rigore trasformato da Favilli, concesso per atterramento in area di Falletti da parte di Binks. Le fere, però, sono crollate nella ripresa, peraltro giocata in inferiorità numerica dal 23’ per l’espulsione di Agazzi (somma di ammonizioni), consentendo al Como di ribaltare il risultato. I lombardi hanno pareggiato al 17’ con Vignali al termine di un’azione rivista al Var da Gariglio per un sospetto fallo di mano di Da Cunha, e poi sono passati in vantaggio su punizione dello stesso Da Cunha, concessa per il fallo – contestato dalle fere – di Agazzi che è valso il cartellino rosso al mediano. La Ternana, in evidente difficoltà, al 32’ ha subìto la terza rete per mano di Chajia che percorre un’autostrada libera e infila l’incolpevole Iannarilli.