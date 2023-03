La Ternana c’è. Il Bari cade, tre punti d’oro

TERNANA

1

BARI

0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata (29’ st Martella), Coulibaly (13’ st Agazzi), Di Tacchio, Palumbo (dal 37’ st Favilli), Corrado, Partipilo (37’ st Donanrumma), Falletti (29’ st Paghera). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Bogdan, Capuano, Proietti, Capanni. All. Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino (31’ st Esposito), Zuzek, Vicari, Ricci, Mallamo (14’ st Antenucci), Maita (19’ st Benali), Benedetti, Botta (13’ st Morachioli), Scheidler (14’ st Bellomo), Cheddira. A disp.: Frattali, Sarri, Dorval, Matino, Molina, Bosisio. All. Mignani

Arbitro: Di Bello di Brindisi

MARCATORE: 19’ pt partipilo

Note: Spettatori 6.519 (934 ospiti). Ammoniti: Maita, Vicari, Iannarilli. Angoli: 5 a 4. Recupero: 3’ e 5’

di Massimo Ciaccolini

La Ternana torna a vincere e lo fa con merito contro il Bari che arresta al “Liberati“ la sua serie positiva durata sette turni, comprese le tre vittorie consecutive in trasferta. I rossoverdi, invece, non vincevano da sette turni e contro i pugliesi hanno conquistato tre punti di platino per ritrovare quella serenità in classifica tolta dai risultati delle gare giocate al sabato. A decidere l’incontro per la squadra di Lucarelli è stato proprio il barese Partipilo, tornato finalmente a segnare dopo quattro mesi di astinenza. La rete è stata il frutto di una bellissima azione in velocità, degnamente conclusa da Partipilo che ha sfruttato al meglio il bel servizio del solito Palumbo su velo di Coulibaly, costringendo il portiere del Bari, Caprile, a capitolare dopo ben 467’ di imbattibilità. Poco prima la Ternana aveva corso qualche pericolo con Cheddira (17’) e Botta (18’), ma la squadra ha reagito con carattere giocando con aggressività e lottando su ogni pallone. Nella ripresa il Bari ha aumentato il proprio potenziale offensivo ma nella girandola delle sostituzioni la Ternana ha mantenuto il proprio equilibrio contenendo gli avversari e proponendosi in sortite offensive. A portare gli attacchi verso la porta dei pugliesi è stato anche Cesar Falletti che è finalmente tornato a esprimersi su livelli a lui più congeniali, supportato dallo stesso Partipilo e da Palumbo, quest’ultimo confermatosi tra i migliori delle Fere. Iannarilli, di fatto, è stato impegnato seriamente solo in una circostanza, quando al 38’ della ripresa proprio l’ex attaccante rossoverde Antenucci lo ha costretto a deviare in angolo una conclusione quasi dal limite.

Il portiere della Ternana ha fatto correre qualche brivido lungo la schiena dei propri tifosi in pieno recupero, con una uscita alta non perfetta poi risolta grazie all’apporto di Corrado. La vittoria contro il Bari restituisce morale e fiducia alla squadra di Lucarelli che adesso potrà affrontare con serenità la sosta del campionato e prepararsi, alla ripresa, alle due trasferte consecutive in casa di Spal e Brescia. Nella domenica del ritorno alla vittoria c’è stato anche il ritorno, nei “Distinti B“, dello striscione con scritto “Grati a Stefano Bandecchi“ che era stato distrutto prima della gara col Benevento del 5 marzo scorso.