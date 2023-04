La Ternana a caccia del bis col Venezia Falletti: "Crediamo anche nei play off"

Morale in crescita, l’obiettivo primario che si avvicina, la voglia di guardare anche sopra, le interessanti questioni tattiche. Intanto, continua il silenzio stampa di Lucarelli. La gara con il Venezia (domenica ore 16.15 al "Liberati") può divenire determinante per chiudere il discorso-salvezza e può dire, forse in modo definitivo, se la Ternana può ancora agganciare il treno-playoff. Dalla seduta odierna (ore 10 a porte chiuse) la squadra intensificherà il lavoro tattico. Ieri si è fermato il secondo portiere Krapikas (stato febbrile).

Per la sostituzione dello squalificato Mantovani potrebbe esserci il rientro di Capuano dal primo minuto (permarrebbe il dubbio relativo alla linea a tre o a quattro). A centrocampo, in luogo di Coulibaly potrebbe esserci Cassata, oppure potremmo vedere la contemporanea presenza di Falletti (foto) e Partipilo a supporto di Favilli e il conseguente arretramento di Palumbo. Lucarelli, che dopo Ternana-Pisa aveva parlato con i giornalisti su richiesta del presidente Bandecchi, domani non sarà in conferenza stampa prepartita, in linea con quanto comunicato nel dopo-Brescia.

La classifica obbliga a pensare alla (vicina) salvezza e tiene viva l’ipotesi-play off: "Noi ci crediamo – ha spiegato Cesar Falletti ad "Area Rossoverde" di Umbria+TRT – ma dovremo concentrarci ogni volta soltanto sull’avversaria che ci attende, come domenica prossima con il Venezia, anche perchè di solito soffriamo le avversarie che sono dietro.

Affronteremo la partita con lo spirito che ci ha permesso di battere il Pisa. Abbiamo ritrovato serenità e la consapevolezza di poter vincere con tutte". Il suo ritorno al gol dopo lungo tempo ha emozionato tutti: "Devo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Dopo tanta sofferenza vedo la luce in fondo al tunnel".

Augusto Austeri