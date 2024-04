La squadra. Oggi giorno di riposo. In campo domani alle 15

I biancorossi si fermano per un giorno e poi torneranno in campo per iniziare a preparare la prossima partita che il Perugia giocherà in trasferta, domenica sera sul campo della Vis Pesaro. L’allenatore del Perugia, Formisano ha fissato la ripresa per domani pomeriggio all’antistadio: al raduno, fari puntati sulle condizioni di Mezzoni che è ieri contro i sardi è uscito prima dal campo per un risentimento muscolare. Da valutare anche Lewis, rimasto contro l’Olbia a riposo precauzionale per consentirgli di recuperare al meglio per il rush finale. Facile ipotizzare che salterà anche la prossima gara, sotto i riflettori. Per il prossimo appuntamento di campionato torna invece a disposizione Matos che ha scontato il turno di squalifica.