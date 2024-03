La squadra. Lewis torna a disposizione. Matos in dubbio

Seduta al mattino per i biancorossi di Formisano in vista della partita di domenica a Gubbio. Il tecnico del Perugia ha ritrovato Lewis: il difensore, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, ieri ha svolto l’intera seduta con la squadra e dà la sua disponibilità per la partita del "Barbetti". Ha invece svolto un lavoro a parte l’attaccante Matos che è reduce da una forte influenza che lo ha costretto a fermarsi per qualche giorno. Nei prossimi due allenamenti ancora in programma (al mattino e a porte chiuse) si capirà se il giocatore potrà essere a disposizione per aggregarsi alla squadra. Oggi è previsto ìl rientro in gruppo di Adamonis che in questi giorni è stato assente per la nascita del figlio. Assenze certe, invece, quelle di Dell’Orco e Bartolomei, entrambi alle prese con problemi fisici.

Per la sfida contro la squadra di Braglia, Formisano ha possibilità di scegliere: la rosa è quasi al completo e non resta che valutare chi potrà fare al caso del match. In difesa le scelte sono quasi fatte (Mezzoni. Lewis e Vulikic in rampa di lancio), mentre non mancano i ballottaggi a centrocampo e in attacco. Molto dipenderà anche dall’atteggiamento tattico che Formisano deciderà di adottare per sfidare la formazione quinta in graduatoria.