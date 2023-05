La squadra di Melillo batte 3-1 il Genoa

TERNI – Ennesimo brillante successo della Ternana Femminile che al "Gubbiotti" di Narni ha battuto 3-1 il Genoa nella 27a giornata del campionato di Serie B, rafforzando il 4° posto in classifica e confermandosi macchina da gol (79 in totale, media 2,92). La squadra di Melillo ha subito ipotecato la vittoria, andando a segno con Tarantino al 1’ e Fusar Poli all’8’. Al 41’ della ripresa è giunto il gol di Labate e il team ospite ha accorciato le distanze al 45’ con Costi.

PRIMAVERA 2. Pesante battuta d’arresto per il team di Mariani sconfitto in casa per 1 a 0 dall’Imolese, dopo la striscia positiva che aveva rigenerato le chance di salvezza diretta. La classifica per le ultime posizioni: Viterbese e Monopoli 31, Salernitana e Imolese 30, Ternana 28, Reggina 27. Due scontri diretti sabato prossimo, ultima giornata: Reggina-Ternana e Imolese-Salernitana. I playout (gare di andata e ritorno, la perdente retrocede) saranno disputati tra la penultima e l’ultima classificata.

Augusto Austeri