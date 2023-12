La squadra. Angella, Ricci e Vazquez in dubbio. Dell’Orco prepara il rientro

Angella, Ricci e Vazquez in bilico fino all’ultimo. Il capitano, l’esterno e l’attaccante erano in campo nella seduta di ieri pomeriggio ma non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento. Francesco Baldini solo a ridosso della partita di lunedì avrà il quadro più completo sulla disponibilità dei tre. Intanto l’allenatore del Perugia valuta le soluzioni alternative. In difesa si candida Dell’Orco. Il difensore si candida per una maglia nel caso in cui non dovesse esserci Angella, ma non si esclude che possa giocare anche insieme al capitano. Non si esclude anche l’impiego di Morichelli che resta in ballottaggio per una maglia dal primo minuto.

Ballottaggi sulle fasce, con Mezzoni e Bozzolan che si giocano una maglia con Paz e Cancellieri. A centrocampo, invece, favoriti restano Bartolomei davanti alla difesa insieme a Iannoni (che si è allenato con il gruppo) e Santoro. Kouan comunque resta un’ipotesi al posto di Iannoni. In attacco, invece, Vazquez se andrà bene sarà in panchina, mentre Ricci, nel caso in cui dovesse rientrare a pieno ritmo entra in ballottaggio con Lisi, con Seghetti al centro dell’attacco e Matos a completare il tridente.

La squadra, domani, raggiungerà Arezzo con un nuovo pullman che farà l’esordio nel derby.