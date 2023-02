La Sir torna al PalaBarton per difendere l’imbattibilità

di Alberto Aglietti

La nona giornata di ritorno della stagione regolare rappresenta un turno interlocutorio per la Sir Safety Susa Perugia che ha registrato un cammino ancora immacolato ed è sicura del primo posto in classifica da tempo. I block-devils continuano a allungare il periodo positivo e tornano ad abbracciare il proprio pubblico oggi anticipando il fischio d’inizio alle ore 15,30 al palasport di Pian di Massiano. Si preannuncia complicato il duello per la Top Volley Cisterna che su ventiquattro precedenti ne ha vinto soltanto uno, il primo in ordine cronologico disputato dieci anni or sono. Impressionante il divario esistente nella graduatoria generale, la capolista bianconera ha incamerato 56 punti, mentre la squadra laziale ne conta solo 23, occupando la nona posizione attuale. La gara sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv che trasmette per gli abbonati le immagini del massimo campionato. Il tecnico degli umbri Andrea Anastasi utilizzerà questa gara per ultimare la preparazione alla coppa Italia, adottando un assetto probabilmente ancora diverso. Non è improbabile che si possa dare spazio in questa occasione al registra sloveno Gregor Ropret (nella foto) e al libero Alessandro Piccinelli. I pontini diretti dall’allenatore Fabio Soli sono concentrati e provano a fare lo sgambetto dato che distano solo tre lunghezze dalla zona play-off. A caccia di record nella stagione regolare c’è Sebastian Solé che con due punti raggiungerebbe quota 100 mentre Kamil Rychlicki con due ace ne conterebbe 100, e con un muro vincente ne avrebbe totalizzati 100; in tutte le competizioni Flavio Resende Gualberto con due punti taglierebbe il traguardo dei 100. Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Serena Salvati (RM).

: Ropret-Rychlicki, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi-Semeniuk, Piccinelli (L).