La Sir torna al lavoro Sarà un mese di fuoco

di Alberto Aglietti

Gettata alle spalle la delusione di una coppa Italia sfumata in maniera clamorosa, si torna a concentrare sulla superlega maschile la Sir Safety Susa Perugia. Domenica prossima il campionato nazionale riserva un impegno non troppo arduo ai block-devils che vanno a fare visita al Taranto penultimo in classifica. Occhio ai pugliesi, però, che hanno estremo bisogno di punti per raggiungere la salvezza e tra le mura amiche possono trasformarsi in clienti molto ostici. Sarà l’occasione giusta per vedere se i bianconeri hanno ancora le scorie addosso della sconfitta che li ha estromessi dalla finale per l’assegnazione della coccarda tricolore. Dopo due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, il coach Andrea Anastasi ha analizzato insieme ai ragazzi la prima battuta d’arresto stagionale. Lo ha fatto mettendo attenzione alle situazioni di natura tecnica e tattica che non hanno funzionato al meglio sempre con la consueta serenità e con la consapevolezza della bontà del lavoro svolto finora, ricaricando il gruppo in vista degli impegni futuri. Il mese di marzo che si apre oggi è infatti estremamente importante per gli umbri che sono attesi da un finale di stagione che mette altri due trofei in palio, la champions league e la superlega. Se sul fronte nazionale mancano ancora due giornate al termine del girone di ritorno (domenica 5 marzo a Taranto e domenica 12 marzo in casa con Civitanova Marche), su quello continentale i quarti di finale sono ormai alle porte e la doppia sfida coi tedeschi di Berlino fa già sentire il suo profumo. Le attenzioni maggiori sono ovviamente rivolte al match di mercoledì 8 alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (ritorno mercoledì 15 in casa) con lo staff tecnico bianconero già in moto per studiare ogni minimo dettaglio tecnico-tattico dell’avversario. Gli allenamenti saranno fitti sino a venerdì, poi sabato sarà il giorno di partenza per il trasferimento sul tacco dello Stivale, da là la carovana perugina viaggerà in direzione della capitale tedesca, per poi fare rientro a Perugia giovedì 9 marzo.