La Sir torna a ruggire ma il successo costa fatica

SIR SAFETY SUSA

3

ALLIANZ MILANO

1

(22-25, 30-28, 25-18, 25-20)

: Plotnytskyi 18, Resende Gualberto 11, Russo 7, Giannelli 4, Leòn 2, Herrera, Colaci (L1), Rychlicki 20, Semeniuk 9, Ropret. N.E. – Solé, Mengozzi, Cardenas, Piccinelli (L2). All. Andrea Anastasi.

MILANO: Ishikawa 17, Patry 12, Piano 9, Mergarejo Hernandez 6, Loser 7, Porro 3, Pesaresi (L1), Ebadipour 5, Fusaro, Vitelli, Colombo (L2). N.E. – Bonacchi, Lawrence. All. Roberto Piazza

Arbitri: Rossella Piana (MO) ed Ubaldo Luciani (AN)

SIR (b.s. 19, v. 5, muri 13, errori 13)

ALLIANZ (b.s. 22, v. 3, muri 11, errori 9)

Torna a ruggire nei play-off scudetto di Superlega la Sir Safety Susa Perugia, ma che fatica. Al momento topico della stagione tornano ad aleggiare i fantasmi del passato e i block-devils devono fare un mezzo miracolo per conquistare gara-tre contro la rediviva Allianz Milano. Che gli spareggi per il titolo italiano fossero più complicati rispetto alla stagione regolare si sapeva, ma in pochi pensavano di dover faticare così. Al fischio d’inizio si nota subito che non è la giornata ideale con Herrera che non carbura (4-8). Anche Leòn stenta a trovare la misura e i meneghini mantengono il margine con Piano che stampa quattro muri (12-16). Sono i dieci errori commessi ad impedire il recupero e si va così sotto uno a zero. Alla ripresa in campo ci sono Rychlicki (nella foto; che metterà giù sette palloni) e Semeniuk ma il punteggio resta in bilico solo sino al 7-7. Qui gli ospiti cominciano una progressione impressionante con Ishikawa che non sbaglia un colpo e scavano un solco importante (15-20). Recupero in extremis con tre punti consecutivi propiziati da Semeniuk (24-24). Ai vantaggi c’è da sudare molto ma alla fine arriva il pareggio. Terzo frangente equilibrato sino al 10-9. Qui sono Semeniuk e Plotnytskyi a schiacciare il pedale del gas (16-10). Il finale è ricco di errori ma non cambia la sostanza con i perugini che guadagnano il due a uno. Quarta frazione marchiata a fuoco da Rychlicki in attacco e da Resende Gualberto a muro (8-4). Ishikawa prova a scuotere i suoi ma senza riuscirci (16-10). È un muro di Semeniuk a mandare tutti sotto la doccia.

Alberto Aglietti