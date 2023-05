La Sir Perugia vuole la finale "Ora vinciamo questo torneo"

di Alberto Aglietti

La pausa di una settimana tra una partita e l’altra pare un’eternità dopo che, per quasi tutta la stagione, si è giocato a ritmi frenetici. Adesso è imminente però il ritorno in campo nei play-off per il quinto posto che domenica 7 maggio vedranno impegnata tra le mura amiche la Sir Safety Susa Perugia. I block-devils sono attesi dalla semifinale per la challenge cup contro Modena e lo staff tecnico bianconero serra i ranghi. Si gioca in gara unica e gli umbri possono avere il vantaggio di giocare in casa lo scontro in virtù della classifica migliore ottenuta nel mini-girone concluso nello scorso fine settimana. Gli atleti perugini hanno lavorato molto fisicamente in sala pesi sino a ieri mattina, mentre nel pomeriggio hanno seguito una seduta tecnica per mettere a punto gli ultimi dettagli. Oggi è previsto il lavoro pomeridiano sul campo e lo studio tattico dell’avversaria, mentre domenica mattina ci sarà l’ultima rifinitura pregara. Alla vigilia parla l’allenatore Andrea Anastasi: "La partita di domenica è delicata perché arriva a fine stagione ed è importante e necessario trovare le energie mentali e fisiche per giocare al meglio queste gare. Stiamo lavorando serenamente, abbiamo avuto una lunga settimana a differenza del solito per preparare il match. Modena è una squadra che ha fatto secondo me una stagione molto importante. Ha giocato bene ed ha lanciato dei giovani che tra l’altro sono stati convocati in nazionale. Penso che arriveranno a Perugia con grande soddisfazione e serenità per cui dovremo stare molto attenti. Da parte nostra e del club c’è la volontà di vincere questo torneo. Sappiamo che abbiamo le qualità per farlo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo". Una dichiarazione di prudenza che fa capire bene lo stato d’animo della squadra. La dirigenza del club perugino, intanto, sonda il mercato per capire se ci siano margini per qualche trattativa. La sensazione è che si voglia cercare di limare il budget dopo le spese folli della presente stagione.