La Sir Perugia torna a vincere Espugnata Monza in tre set

MONZA: Szwarc 18, Maar 12, Davyskiba 2, Galassi 5, Di Martino 1, Krelig 1, Federici (L1), Marttila 5, Grozer 2, Beretta 2, Zimmermann 1, Visic. N.E. – Pirazzoli, Hernandez, Rossi (L2). All. Massimo Eccheli.

: Leòn 15, Herrera 15, Semeniuk 8, Resende Gualberto 6, Giannelli 6, Solé 2, Colaci (L1), Russo 4, Plotnytskyi 1, Ropret. N.E. – Cardenas, Mengozzi, Rychlicki, Piccinelli (L2). All. Andrea Anastasi.

Arbitri: Caretti (RM) e Piperata (BO).

VERO (b.s. 13, v. 3, muri 8, errori 11). SIR (b.s. 14, v. 6, muri 7, errori 6).

di Alberto Aglietti

Torna al successo nei play-off per il quinto posto la Sir Safety Susa Perugia che espugna in tre set la tana della Vero Volley Monza. Una squadra col dente avvelenato quella bianconera, che si è dimostrata aggressiva e determinata. Primo set combattuto, ma condotto sempre in vantaggio dagli ospiti che vanno avanti (5-5). Herrera risponde a Szwarc ma il punteggio non si sblocca (10-11). Il break arriva sulla battuta di Giannelli (11-14). A muro i brianzoli mettono pressione, ma commettono tanti errori e agevolano l’uno a zero. Si riprende con le squadre che battagliano senza risparmio di colpi, avanzando costantemente a braccetto (17-17). A spezzare l’inerzia è Giannelli che erge i suoi tentacoli a muro e crea il gap (18-21). I padroni di casa non demordono ma Plotnytskyi sigla il raddoppio. Nella terza frazione i lombardi reagiscono e trovano l’allungo (14-10). Dura poco, Russo da fondo campo propizia la rimonta (15-14). Decisivo un ace di Herrera.