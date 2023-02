La Sir Perugia supera Trento a domicilio Squadra imbattuta, Herrera trascinatore

ITAS TRENTINO

2

SIR SAFETY SUSA PERUGIA

3

(25-19, 18-25, 22-25, 25-23, 11-15)

: Michieletto 19, Kaziyski 15, Podrascanin 14, Lavia 10, D’Heer 8, Sbertoli, Laurenzano (L1), Nelli, Cavuto, Dzavoronok. N.E. – Lisinac Berger, Depalma, Pace (L2). All. Angelo Lorenzetti.

PERUGIA: Herrera 25, Leòn 19, Resende 13, Semeniuk 11, Russo 9, Giannelli 5, Colaci (L1), Plotnytskyi, Cardenas, Ropret. N.E. - Rychlicki, Mengozzi, Solé, Piccinelli (L2). All. Andrea Anastasi.

Arbitri: Gianluca Cappello (SR) ed Umberto Zanussi (TV). ITAS (b.s. 18, v. 8, muri 11, errori 7). SIR (b.s. 22, v. 11, muri 13, errori 12).

di Alberto Aglietti

Serve il tie-break stavolta alla Sir Safety Susa Perugia che però se la cava lo stesso e supera a domicilio la Itas Trentino. La marcia in più è l’opposto Herrera, migliore realizzatore in campo e trascinatore. In partenza gli ospiti sembrano essere in palla ma poi sbagliano qualcosa e sono costretti ad inseguire (13-9). A prendersi la scena è l’ex Podrascanin che trova ace pesanti (16-12). Plotnytskyi rileva Leòn ma le cose non migliorano perché Michieletto è infallibile e Kaziyski una furia (23-16). L’uno a zero è inevitabile. Nel secondo frangente gli ospiti hanno un piglio diverso, è Herrera a rompere gli indugi (7-11). Giannelli gestisce bene i compagni ed aumenta il ritmo (14-20). La gara è riequilibrata. Terzo periodo marchiato a fuoco da Herrera che mostra tutta la sua cattiveria agonistica e la sua potenza (2-9). Un generoso Michieletto cerca di contenere il distacco mettendosi in evidenza a rete (10-14). La progressione avviene con la fase-punto che è spietata (13-19). Nel finale c’è tempo per rilassarsi prima che Leòn chiuda l’azione del due a uno. Quarta frazione che sembra indirizzata dal solito Herrera (6-10). I dolomitici non si perdono d’animo e con Podrascanin a muro e Kaziyski in attacco rovesciano (19-18). Allo sprint Michieletto rinvia il verdetto. Al tie-break parte meglio Trento ma Leòn sale in cattedra e rovescia (4-6). Il margine cresce con Herrera che è incontenibile e l’errore altrui che significa imbattibilità mantenuta.