Alla vigilia di uno scontro al vertice di superlega maschile che non potrà in alcun modo cambiare l’ordine della classifica, la Sir Safety Susa Perugia pensa al mercato per la prossima stagione. L’intenzione era di confermare in blocco l’organico attuale, con l’unica eccezione costituita dallo schiacciatore cubano Julio Cardenas, quarto nel ruolo con i block-devils ed in cerca di maggiori spazi. La volontà di far quadrare i conti, però, ha costretto la dirigenza a rivedere qualche considerazione, e le opzioni dei contratti non sono state tutte esercitate. In particolare, quella dell’opposto lussemburghese Kamil Rychilicki, che non ha avuto un rendimento eccezionale sino ad oggi. La società ha fatto una offerta al ribasso e l’atleta ha rifiutato. Ecco, dunque, che si sono scatenate le voci nell’ambiente delle schiacciate, con alcuni nomi quali il francese Patry (Milano) e il turco Lagumdzjia (Modena) che sono stati i primi ad essere chiacchierati. In realtà, per poter risparmiare qualcosa, si dovrebbe puntare su giocatori meno famosi. Proprio per questo motivo ha cominciato a circolare il nome del tunisino Wassim Ben Tara, ventiseienne talentuoso di 203 cm. che gioca in Polonia nel Nysa.