La Sir Perugia è da record Superlega senza sconfitte

SIR

3

CIVITANOVA

0

(25-16, 25-19, 25-20)

: Herrera 20, Semeniuk 12, Solé 9, Leòn 8, Resende Gualberto 6, Giannelli 4, Piccinelli (L1), Cardenas, Plotnytskyi, Colaci (L2). N.E. – Russo, Rychlicki, Ropret, Mengozzi. All. Andrea Anastasi.

CIVITANOVA MARCHE: Bottolo 11, Garcia Fernandez 9, Nikolov 9, Chinenyeze 6, De Cecco 2, Anzani 1, Balaso (L1), Diamantini, D’Amico, Gottardo. N.E. – Zaytsev, Yant, Sottile, Ambrose (L2). All. Gianlorenzo Blengini.

Arbitri: Armando Simbari (BR) e Dominga Lot (TV). SIR (b.s. 13, v. 11, muri 4, errori 4). LUBE (b.s. 13, v. 3, muri 1, errori 3).

di Alberto Aglietti

La superlega maschile si conclude assegnando il record alla Sir Safety Susa Perugia, percorso netto e zero sconfitte nella stagione regolare, un record che entra di diritto nel guinness dalla pallavolo italiana, mai nessuna squadra c’era riuscita da quando si gioca col sistema che assegna i tre punti. I block-devils hanno dimostrato una straordinaria costanza di rendimento annichilendo persino la Cucine Lube Civitanova che è terminata sul quarto posto della classifica. Gli uomini del presidente Sirci hanno operato anche in questa occasione un certo avvicendamento per tenere sulla corda più elementi possibili e per evitare pericolosi sovraffaticamenti. In avvio prova a rompere l’equilibrio Herrera che si mostra aggressivo ma qualche errore lo impedisce (6-5). A sbloccare il punteggio è Leòn dalla battuta, due ace consecutivi fanno il buco (13-8). La seconda accelerazione avviene con Herrera dai nove metri, altri due ace consecutivi fanno 21-15. Il vantaggio è servito. Alla ripresa gli ospiti vanno avanti di due ma Herrera pesca altri due ace (9-8). Semeniuk mostra colpi di gran classe e accelera (18-14). Nel finale spazio a Plotnytskyi ma è Giannelli a prendersi la scena propiziando il raddoppio. Partenza sprint nel terzo set con due altri ace (5-2). Anche il muro dà il suo contributo fattivo alla causa (11-6). Si rivede anche Leòn che aumenta il ritmo (15-10). Non cambia più nulla ed è Semeniuk a firmare il punto dell’imbattibilità storica.