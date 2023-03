La Sir Perugia detta legge Schiacciata anche Berlino

BERLIN

1

SIR Perugia

3

(18-25, 15-25, 25-23, 17-25)

BERLIN: Sotola 18, Mote 9, Carle 5, Brehme 4, Schott 2, Tille 1, Tsuiki (L1), Kessel 9, Kowalski, Ronkainen, Trinidad De Haro. N.E. – Krauchuk Esquivel Rodrigues, Stalekar (L2). All. Cedric Enard e Lucio Antonio Oro.

PERUGIA: Rychlicki 16, Leòn 16, Plotnytskyi 15, Resende Gualberto 12, Russo 10, Giannelli 6, Colaci (L1), Semeniuk. N.E. – Herrera, Mengozzi, Ropret, Cardenas, Solé, Piccinelli (L2). All. Andrea Anastasi ed Antonio Valentini.

Arbitri: Bernard Valentar (SLO) e Koen Luts (BEL). RECYCLING (b.s. 13, v. 3, muri 7, errori 10). SIR SICOMA (bs. 18, v. 10, muri 15, errori 9).

di Alberto Aglietti

Tutto liscio come l’olio, o quasi, nel quarto di finale della champions league maschile che sorride alla Sir Sicoma Monini Perugia. I block-devils hanno impiegato quattro set per regolare la Berlin Recycling Volleys. In avvio sono i padroni di casa a fare l’andatura con l’attacco incisivo di Sotola, ma la difesa degli umbri funziona e aggancia (9-9). A provare l’accelerazione è Leòn che forza in battuta e sblocca (14-17). Il finale è sul velluto col muro bianconero sale in cattedra e porta sull’uno a zero. Si riprende a giocare con equilibro che dura poco (6-7). Plotnytskyi dai nove metri crea scompiglio e scava il solco (6-14). Rychlicki trascina sul due a zero. Anastasi confida nel muro ma gli ospiti non demordono e tengono il passo degli italiani (12-12). Piovono errori da un lato e dall’altro creando una spaccatura (18-15). Perugia pareggia ma poi allo sprint è superata. Nel quarto frangente i locali rimangono a galla (8-8). La potenza di Plotnytskyi e Leòn scava il solco incolmabile e è vittoria. Mercoledì il ritorno a campi invertiti.