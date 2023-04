La Sir Perugia affidata a Angelo Lorenzetti

di Alberto Aglietti

Che si stesse cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione era facilmente intuibile, e nella giornata di ieri il club della Sir Safety Perugia lo aveva confermato con una nota stampa. La separazione da coach Anastasi è stata ufficializzata e questo ha portato a pensare che ormai fosse stato individuato il profilo del suo successore. Fonti dell’ambiente hanno rivelato che per la dodicesima stagione nella massima categoria maschile la dirigenza perugina ha definito l’ingaggio del tecnico Angelo Lorenzetti, un professionista tra i più vincenti del panorama italiano, attualmente impegnato nella finale tricolore sulla panchina di Trento. Di nomi ne erano circolati anche altri, ma il tecnico marchigiano è stato preferito per molti motivi, non ultimo non avere impegni di nazionale. Nel suo personale palmares figurano, un mondiale per club (2018), una Cev cup (2019), tre campionati italiani (2002, 2009, 2016), due coppe Italia (2015, 2016), tre supercoppe italiane (2009, 2015, 2021), una coppa Italia A2 (2000). Lorenzetti, dunque, sarebbe la scelta giusta per lottare per ogni trofeo, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Anche a lui manca la vittoria in champions league. Mentre l’allenatore si accinge a portare a termine il contratto con i trentini disputando la finale scudetto, la squadra dei block-devils prepara l’ultimo impegno della fase a gironi dei play-off per il quinto posto.

Domenica si chiude la prima parte di impegni a Padova, poi ci saranno le semifinali e la finale. Alla vigilia parla il centrale argentino Sebastian Solé: "Abbiamo sfruttato la gara con Modena per essere vicino ai tifosi e regalare loro una bella vittoria che fa sempre piacere e che volevamo. Domenica potrebbe essere l’ultima trasferta della stagione, sappiamo quello che ci manca e andremo in trasferta per chiudere il primo ciclo di impegni alla meglio. Ci basta un set per essere primi e quindi giocare la semifinale e l’eventuale finale in casa, questo è l’obiettivo minimo, ma chiaramente puntiamo a vincere anche questa".