La Sir per un posto in challenge cup. Fari su Ngapeth

di Alberto Aglietti

Si avvicina la semifinale dei play-off per il quinto posto, domenica la Sir Safety Susa Perugia sfida in gara unica Modena. La curiosità nel duello è relativa alle motivazioni che verranno messe in campo, anche perché i due tecnici sanno già di aver ricevuto il benservito dai club che rappresentano. I block-devils guidati da Andrea Anastasi ci tengono a conquistare un posto in challenge cup, ma sanno già che sarà Angelo Lorenzetti a guidarli nella prossima stagione. I canarini diretti da Andrea Giani, invece, paiono intenzionati a schierare i giovani, lasciando poi il testimone a Francesco Petrella (vice di Lorenzetti a Trento). Anche sul piano delle convocazioni in nazionale si parte alla pari con gli emiliani che hanno tre elementi chiamati in azzurro (Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Lorenzo Sala e Giovanni Sanguinetti), esattamente come gli umbri (Simone Giannelli, Alessandro Piccinelli e Roberto Russo). Per chiudere il discorso sul valzer delle panchine Anastasi andrà a Piacenza che a sua volta ha fatto fuori Massimo Botti; Fabio Soli dovrebbe passare da Cisterna a Trento; tra le big solo Civitanova Marche ha confermato Gianlorenzo Blengini; rimane da capire se Giani andrà all’estero. Pare che il club del presidente Sirci abbia tentato lo schiacciatore francese Earvin Ngapeth che è opzionato dai turchi della Halkbank Ankara per 700mila euro, ponendo nella trattativa uno dei suoi martelli (Leòn?).