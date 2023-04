La Sir incassa un ko. E l’incubo diventa realtà

SIR SAFETY SUSA

1

ALLIANZ MILANO

3

(25-18, 21-25, 27-29, 23-25)

: Herrera 20, Semeniuk 15, Plotnytskyi 8, Resende Gualberto 8, Giannelli 4, Russo 3, Colaci (L1), Leòn 3, Solé 2, Rychlicki, Piccinelli (L2). N.E. – Mengozzi, Ropret, Cardenas. All. Andrea Anastasi.

MILANO: Ishikawa 18, Mergarejo Hernandez 14, Loser 10, Patry 10, Piano 4, Porro 3, Pesaresi (L1), Ebadipour 4, Vitelli 1, Fusaro, Bonacchi, Lawrence. N.E. – Colombo (L2). All. Roberto Piazza

Arbitri: Marco Zavater e (RM) Gianluca Cappello (SR)

SIR (b.s. 23, v. 1, muri 10, errori 10)

ALLIANZ (b.s. 21, v. 8, muri 6, errori 12)

L’incubo peggiore di sempre si materializza a Pasquetta, la bella Sir Safety Susa Perugia vista sino a febbraio si trasforma definitivamente in un brutto rospo. I segnali c’erano stati ma nessuno immaginava che i block-devils potessero perdere lo spareggio dei quarti di finale scudetto tra le mura amiche. Primo set a parte, con i bianconeri aggressivi e grintosi, la formazione tutt’altro che irresistibile della Allianz Milano si è dimostrata superiore psicologicamente. I meneghini hanno mandato in fumo i faraonici investimenti degli umbri che hanno impiegato tutta la stagione a trovare l’assetto migliore, e non l’hanno trovato. I lombardi passano pertanto alla fase successiva, quella delle semifinali scudetto, i perugini sono relegati ai play-off per il quinto posto (e sono fuori dalla champions league). La gara in avvio è molto incerta (7-7). I padroni di casa indirizzano il set con le murate di Herrera (15-11). Semeniuk in battuta semina il panico e Giannelli gestisce i compagni e sentenzia di seconda intenzione (22-14). Ishikawa è l’ultimo ad arrendersi ma l’uno a zero è inevitabile. Alla ripresa provano a partire i locali, ma due lunghezze di margine vengono annullate in un batter di ciglia con Porro al servizio che apre crepe nella retroguardia nemica (10-12). L’inseguimento è lungo ma l’aggancio riesce con l’ingresso di Leòn dai nove metri (19-19).

La difesa milanese è coriacea e consente di pareggiare i conti. Nel terzo frangente gli ospiti scappano con Megarejo Hernandez imprendibile (9-14). L’inserimento di Solé in luogo di Russo e, successivamente, di Leòn al posto di Plotnytskyi, fanno tornare in scia (18-19). Nel momento più difficile due muri consecutivi, di Resende Gualberto e del rientrato Plotnytskyi, rimettono il punteggio in asse (22-22). Si lotta spalla a spalla, ma è ancora la difesa lombarda a creare i presupposti per il due a uno. Il quarto periodo è costantemente ad inseguire, torna in campo Leòn, stavolta per rimanerci, ma i settentrionali sono indemoniati (12-15). Giannelli si prodiga in difesa e salva diversi palloni ma non riesce di recuperare (20-22). Per l’ultimo punto c’è da attendere il video-check, ma la risposta è negativa. Sconfitta pesante e bruciante.

Alberto Aglietti